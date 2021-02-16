Пихлер считает, что Губерниев плохо влияет на российский биатлон

Бывший тренер сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер раскритиковал работу комментатора Дмитрия Губерниева.

«Губерниев — худший. Он плохо влияет на российский биатлон, — заявил Пихлер «СЭ». — Он очень много болтает и думает, что он большой эксперт, но он даже не понимает, какое огромное давление на спортсменов он оказывает. Даже не хочу говорить про Губерниева! У нас было много не очень приятных эпизодов. Пресса должны поддерживать спортсменов, а не вечно их ругать».

8 февраля, ряд ветеранов биатлона во главе с Александром Тихоновым опубликовали письмо с нападками в адрес Дмитрия Губерниева. В письме, подписанном известными в прошлом атлетами и тренерами, отмечается, что Губерниев позволяет себе словесные нападки и оскорбления спортсменов и тренеров национальной команды.

(Константин Колмаков)