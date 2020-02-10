Первый канал покажет обе эстафеты ЧМ-2020 в прямом эфире

Первый канал покажет в телеэфире шесть гонок чемпионата мира-2020 по биатлону. Турнир пройдет в Италии (Антхольц-Антерсельва) с 13 по 23 февраля. На сайте телеканала чемпионат будет демонстрироваться в полном объеме.

На первой неделе турнира Первый канал покажет в эфире мужские спринт и гонку преследования.

Мужчины, спринт, 10 км — 15 февраля в 16:35.

Мужчины, гонка преследования, 12,5 км — 16 февраля в 17:05.

На второй неделе ЧМ-2020 канал покажет в эфире обе эстафеты и два масс-старта.

Женщины, эстафета 4x6 км — 22 февраля в 13:35

Мужчины, эстафета 4x7,5 км — 22 февраля в 16:35

Женщины, масс-старт 12,5 км — 23 февраля в 14:25

Мужчины, масс-старт 15 км — 23 февраля в 16:50