Павлова несколько минут не могла подняться после своего этапа эстафеты на ЧМ
14:37
Российская биатлонистка Евгения Павлова после преодоления первого этапа эстафеты на чемпионате мира в словенской Поклюке несколько минут не могла подняться на ноги, информирует ТАСС.
Павлова не допустила промахов на двух огневых рубежах и по скорости была 15-й из 23 спортсменок, проиграв лидеру норвежке Ингрид Тандревольд 37,1 секунды. Россиянка передала эстафету седьмой.
Женская эстафетная гонка продолжается в настоящее время.
Россиянки выступают в следующем составе: Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.
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