Старший тренер женской сборной России Михаил Шашилов в интервью пресс-службе Союза биатлонистов России оценил выступление команды на чемпионате мира в Поклюке.

«Конечно, хотелось большего. Сейчас можно сказать, что в спринте наши девчонки немножко провалились. Получилось, как получилось. Болеее-менее нормально передвигались. Ирина Казакевич — молодец, 19-е место — за глаза. Хотелось бы большего, но это психология, это чемпионат мира, все всё равно переживают», — сказал Шашилов в интервью YouTube-каналу СБР.

Тренер при этом сказал, что его вина в неудовлетворительных результатах — 70 на 30 процентов по сравнению со спортсменками. «Надежда умирает последней всегда. Надежда и вера — это святое дело. Я во всех верю. Конечно, девчонки сильно переживают», — сказал он.

О составе на эстафету и индивидуальную гонку Шашилов добавил: «Состав не будет меняться, на сегодняшний день — нет. Люди знают, в каких гонках стартовать. Даже независимо от неуверенной стрельбы Светы Мироновой. И не потому что она свердловская. Ребята, вы поверьте, они здесь все одинаковые. Будет вот так: как планировалось, так и будет. Казакевич — все, она свою программу выполнила на сто процентов. Если кто-то, не дай бог, заболеет, тогда будут замены. А так люди знают. Думаю, так и должно быть. А если нет — то меня поправят».

В спринте Россию представляли Ульяна Кайшева, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Евгения Павлова.

Индивидуальная гонка состоится во вторник, 16 февраля. Начало — в 14.05 (мск).