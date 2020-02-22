Олле Далин: «Обыски в сборной России не были спланированной акцией IBU»

Президент IBU Олле Далин подчеркнул, что Международный союз биатлонистов не имеет отношения к обыскам, которым подверглись российские спортсмены перед мужской эстафетой на чемпионате мира-2020. Ранее стало известно, что в номере биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича проводились обыски.

— Эти обыски не были спланированной акцией IBU, это абсолютно не так, — цитирует «РИА Новости» Далина. — Это шло со стороны итальянской полиции, так что надо спрашивать у них, почему так произошло. Я получил информацию об обысках в 8 утра от новостного агентства, так я и узнал об обысках. Мы в IBU фокусируем внимание на чемпионате мира и на гонках.