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Допинг

Олле Далин: «Обыски в сборной России не были спланированной акцией IBU»

18:10
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Президент IBU Олле Далин подчеркнул, что Международный союз биатлонистов не имеет отношения к обыскам, которым подверглись российские спортсмены перед мужской эстафетой на чемпионате мира-2020. Ранее стало известно, что в номере биатлонистов сборной России Евгения Гараничева и Александра Логинова, а также тренера Александра Касперовича проводились обыски.

— Эти обыски не были спланированной акцией IBU, это абсолютно не так, — цитирует «РИА Новости» Далина. — Это шло со стороны итальянской полиции, так что надо спрашивать у них, почему так произошло. Я получил информацию об обысках в 8 утра от новостного агентства, так я и узнал об обысках. Мы в IBU фокусируем внимание на чемпионате мира и на гонках.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20200222/1565102061.html

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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