Норвежский биатлонист объяснил, почему многие недовольны победами Логинова

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале объяснил, почему золото россиянина Александра Логинова в спринтерской гонке чемпионата мира вызвало бурное обсуждение. Причина — допинговое прошлое Логинова, который был наказан за применение ЭПО. В Антерсельве к чемпионскому титулу россиянин добавил бронзу гонки преследования, при этом часть публики — преимущественно французской — радовалась его промаху на последнем рубеже.

«Мы все недовольны его победой, не хотели, чтобы это случилось. Но он допущен к гонкам согласно правилам IBU, и мы принимаем это. В текущем сезоне Александр выступает хорошо, его успехи нас не удивили. И ему стоит принять свист публики. Это, что ему может не нравиться, но с чем он должен иметь дело», — цитирует 22-летнего Дале издание Dagbladet.