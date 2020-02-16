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Норвежский биатлонист Кристиансен: «Нужно признать, что Логинов был лучше нас»

11:20
Александр Логинов. Фото AFP
Александр Логинов. Фото AFP
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Норвежский биатлонист Ветле Кристиансен высказал мнение о победе россиянина Александра Логинова на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

— Мы оба родились в 1992 году, — цитирует норвежца Aftenposten. — Он побеждал, когда я становился вторым. Да, у него было темное прошлое, включая ЭПО. Но теперь он здесь и соревнуется на равных с нами. Мы должны соблюдать правила. Мы должны признать, что он был лучше нас сегодня.

Ранее после победы Логинова россиянина раскритиковал другой норвежец Йоханнес Бе. В 2013 Логинов сдал положительную пробу на эритропоэтин.

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