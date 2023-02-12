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Сегодня, 18:05

Норвежец Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на чемпионате мира

Иван Шитик
Корреспондент
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Йоханнес Бе.
Фото Reuters

Норвежец Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на чемпионате мира в немецком Оберхофе.

Бе, который ушел на старт с первого места, на протяжении всей гонки удерживал лидерство, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Вторым стал еще один представитель Норвегии, Штурла Легрейд, который также чисто отработал на стрельбище, но уступил победителю более 1 минуты.

Третью строчку занял представитель Швеции Себастьян Самуэльссон, который на финише опередил Тарьей Бе.

Это 15-е золото ЧМ для норвежца Йоханнеса Бе в карьере. Больше всего золотых медалей на чемпионатах мира было только у еще одного норвежца Уле-Эйнара Бьорндалена — 20.

Сборная Норвегии по биатлону
Йоханнес Бе
Себастьян Самуэльссон
Тарьей Бе
Штурла Легрейд
9
20
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