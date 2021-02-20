Норвегия выиграла женскую эстафету на ЧМ по биатлону, Россия не попала в топ-10
Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).
В составе победителей выступили Ингрид Тандреволд, Тирил Экхофф, Ида Лиен и Марта Ройселанн. Второе место заняла сборная Германии, третьей стала Украина.
Сборная России не смогла попасть в десятку лучших, заняв 11-е место. Отставание российской команды от победителя составило 2 минуты и 10 секунд.
Поклюка (Словения)
Чемпионат мира
Женщины
Эстафета 4 х 6 км
1. Норвегия (Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Ида Лин, Марта Ольсбу Ройселанн) — 1:10.39,0 (0 шт. кругов + 11 доп. патронов)
2. Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениза Херманн, Франциска Пройсс) — отставание 8,8 (0 + 5)
3. Украина (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная) — 9,2 (0 + 7)
4. Белоруссия (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина) — 28,8 (0 + 8)
5. Швеция (Юханна Скоттхайм, Лина Перссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) — 47,9 (0 + 9)
6. Польша (Кинга Збилут, Моника Хойниш, Камила Зук, Анна Мака) — 52,1 (0 + 6)
11. Россия (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) — 2.10,9 (1 + 7)
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