Норвегия выиграла женскую эстафету на ЧМ по биатлону, Россия не попала в топ-10

Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

В составе победителей выступили Ингрид Тандреволд, Тирил Экхофф, Ида Лиен и Марта Ройселанн. Второе место заняла сборная Германии, третьей стала Украина.

Сборная России не смогла попасть в десятку лучших, заняв 11-е место. Отставание российской команды от победителя составило 2 минуты и 10 секунд.

Поклюка (Словения)

Чемпионат мира

Женщины

Эстафета 4 х 6 км

1. Норвегия (Ингрид Таннреволь, Тирил Экхофф, Ида Лин, Марта Ольсбу Ройселанн) — 1:10.39,0 (0 шт. кругов + 11 доп. патронов)

2. Германия (Ванесса Хинц, Янина Хеттих, Дениза Херманн, Франциска Пройсс) — отставание 8,8 (0 + 5)

3. Украина (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Дарья Блашко, Елена Пидгрушная) — 9,2 (0 + 7)

4. Белоруссия (Ирина Кривко, Динара Алимбекова, Анна Сола, Елена Кручинкина) — 28,8 (0 + 8)

5. Швеция (Юханна Скоттхайм, Лина Перссон, Эльвира Эберг, Ханна Эберг) — 47,9 (0 + 9)

6. Польша (Кинга Збилут, Моника Хойниш, Камила Зук, Анна Мака) — 52,1 (0 + 6)

11. Россия (Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева) — 2.10,9 (1 + 7)