Норвегия выиграла первую гонку ЧМ по биатлону, Россия в смешанной эстафете стала шестой
Сборная Норвегии выиграла первую гонку чемпионата мира-2020 — смешанную эстафету. На втором месте — Италия, на третьем — Чехия.
Россия, за которую бежали Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов, стала шестой.
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Чемпионат мира
Смешанная эстафета
1. Норвегия (Марта Ольсбу Ройселанн, Тирил Экхофф, Тарьей Бе, Йоханнес Бе) — 01:02.27,7 (0 шт. кругов + 7 доп. патронов)
2. Италия (Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Лукас Хофер, Доминик Виндиш) — отставание 15,6 (0 + 6)
3. Чехия (Ева Пускарчикова, Маркета Давидова, Ондржей Моравец, Михал Крчмарж) — 30,8 (0 + 2)
4. Германия (Франциска Пройсс, Дениза Херманн, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль) — 49,2 (1 + 10)
5. Украина (Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Артем Прима, Дмитрий Пидручный) — 56,1 (1 + 7)
6. Россия (Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев, Александр Логинов) — 59,4 (0 + 8)
7. Франция (Жюли Симон, Жюстин Бреза, Мартен Фуркад, Кантен Фийон Майе) — 1.08,6 (1 + 9)
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/biathlon/online/chempionat-mira-po-biatlonu-2020-goda-start-chempionata-mira-po-biatlonu-onlayn-translyaciya-chempionata-mira-po-biatlonu-1641735/