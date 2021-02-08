Норвегия объявила состав на смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону

Тренерский штаб сборной Норвегии определился с составом на смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке, сообщает NRK.

Мужскую часть программы побегут Йоханнес Бе и Штурла Легрейд, а у женщин — Тириль Экхофф и Марте Ольсбу Ройселанн.

Смешанная эстафета на чемпионате мира состоится в среду, 10 февраля. Начало — в 17.00 (мск).

Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10-го по 21 февраля.