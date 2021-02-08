Норвегия объявила состав на смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону
09:26
Тренерский штаб сборной Норвегии определился с составом на смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке, сообщает NRK.
Мужскую часть программы побегут Йоханнес Бе и Штурла Легрейд, а у женщин — Тириль Экхофф и Марте Ольсбу Ройселанн.
Смешанная эстафета на чемпионате мира состоится в среду, 10 февраля. Начало — в 17.00 (мск).
Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10-го по 21 февраля.
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