Биатлон
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Чемпионат мира

Норвегия объявила состав на смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону

09:26
Теги:

Тренерский штаб сборной Норвегии определился с составом на смешанную эстафету на чемпионате мира по биатлону в словенской Поклюке, сообщает NRK.

Мужскую часть программы побегут Йоханнес Бе и Штурла Легрейд, а у женщин — Тириль Экхофф и Марте Ольсбу Ройселанн.

Смешанная эстафета на чемпионате мира состоится в среду, 10 февраля. Начало — в 17.00 (мск).

Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10-го по 21 февраля.

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир