Норвегия лидирует в женском Кубке наций, Россия осталась на пятом месте
18:38
После спринта на чемпионат мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия) на первом месте в Кубке наций среди женщин находится сборная Норвегии.
Второе место занимает сборная Франции, третье — сборная Швеции. Сборная России занимает пятое место.
Кубок наций (ж)
1 (1). Норвегия — 5680 (+326)
2 (2). Франция — 5167 (+356)
3 (3). Швеция — 5038 (+359)
4 (4). Германия — 4990 (+401)
5 (5). Россия — 4712 (+316)
6 (6). Швейцария — 4650 (+338)
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