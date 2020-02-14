Норвегия лидирует в женском Кубке наций, Россия осталась на пятом месте

После спринта на чемпионат мира по биатлону в Антхольц-Антерсельве (Италия) на первом месте в Кубке наций среди женщин находится сборная Норвегии.

Второе место занимает сборная Франции, третье — сборная Швеции. Сборная России занимает пятое место.

Кубок наций (ж)

1 (1). Норвегия — 5680 (+326)

2 (2). Франция — 5167 (+356)

3 (3). Швеция — 5038 (+359)

4 (4). Германия — 4990 (+401)

5 (5). Россия — 4712 (+316)

6 (6). Швейцария — 4650 (+338)