Старший тренер женской сборной Виталий Норицын после женской индивидуальной гонки на чемпионате мира отметил, что даже после неудачи с психологическим настроем россиянок все в порядке. Российские биатлонистки финишировали в Антхольце вне топ-10.

— При удачной стрельбе любая из девочек могла бы претендовать на медаль, — сказал Норицын в эфире телеканала «Матч ТВ». — С Куклиной все в порядке, я немного поговорил с ней. Ошибки на стойке? Разговариваем с каждой спортсменкой — у каждой свои причины промахов, пытаемся все напомнить и устранить ошибки. Что касается психологического состояния, все готовы биться, никого не видел в упадническом настроении. Сегодня лежа было работать сложнее, чем стоя, мешал ветер.

Состав на сингл-микст? Решение не принято, надо поговорить с девочками.