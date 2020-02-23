Тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын в интервью «СЭ» подвел итоги чемпионата мира в Италии и прокомментировал информацию о возможном увольнении.

— Владимир Драчев оценил ваши шансы продолжить работу в следующем сезоне как нулевые, — сообщили мы Норицыну.

— Если президент так решил, что мне комментировать? Он работодатель. Если результаты команды не удовлетворяют, то...

— Вы сами понимаете, что не удовлетворяют?

— Я все понимаю. И сколько сложностей было. Но выносить из команды ничего не хочу. Перед собой останусь честным. Хотя ошибки в работе, признаю, были. Но не ошибается только тот, кто ничего не делает. (Владимир Иванов)

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