«Николай Петрович, ау!» Губерниев обратился к тренеру Акимовой после провала биатлонистки в эстафете

Комментатор Дмитрий Губерниев обратился к бывшему тренеру сборной России по биатлону Николаю Лопухову, под руководством которого к сезону-2020/21 готовилась Татьяна Акимова.

Акимова неудачно выступила в женской эстафете на чемпионате мира в Поклюке (Словения). Спортсменка прошла штрафной круг и передала эстафету на 15-м месте, отставая 2 минуты и 1 секунду от лидирующей Норвегии.

«Проигрывать 13 секунд буквально за несколько сотен метров — катастрофа! Акимова последний круг проходит очень слабо. Отставание — 1 минута 59 секунд. Ребята, это что за подготовка к чемпионату мира? Николай Петрович Лопухов, ау! Ну, хорошо, а функциональное состояние? Понимаю, выбирать не из чего, но есть та же Казакевич, Куклина. Вы не видите, что спортсмен не готов? Акимова еле ноги передвигает, проиграла еще восемь секунд. Дело даже не в штрафном круге, не в дополнительных патронах. Мы в любом случае уступали бы больше минуты, стреляя чисто», — сказал Губерниев в эфире «Матч ТВ».

На момент выхода новости женская сборная России занимает 10-е место в женской эстафете с отставанием в 1 минуту и 42 секунды от идущей на первом месте Норвегии.

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