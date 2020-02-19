Никита Поршнев: «Очень доволен результатом»

Россиянин Никита Поршнев оценил свое выступление в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Антхольце. Он занял 11-е место с двумя промахами.

— Очень доволен результатом, — сказал биатлонист в эфире «Матч ТВ». — Конечно, немного не хватило до десятки, но рад, что поборолся именно с самим собой. На последней стрельбе работал с Доллем, не отпустил его и даже немного на финише вырвался вперед. Это очень меня порадовало.

Сегодня непростые погодные условия. Кажется, что особо ветра нет, но на рубеже немножко задувало, чувствовал это на первой «лежке». Приходилось работать с поправкой, вот к чему привело.