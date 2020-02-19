На ЧМ по биатлону за стрельбищем гулял посторонний

Во время женской индивидуальной гонки на чемпионате мира по биатлону в районе стрельбища был обнаружен посторонний человек. Мужчина в желтой куртке прогуливался за стрельбищем в зоне поражения.

— Это нехорошо, — цитирует NRK тренера сборной Норвегии Зигфрида Мазета. — Есть правила безопасности, согласно которым в этой зоне никого быть не должно. Это очень опасно. Он мог пострадать. Представьте, каково было бы стрелку? Это было бы ужасно.

— Вы когда-нибудь подобное видели?

— Такое у меня в первый раз.

В биатлонных винтовках используются пули 22-го калибра, способные убить человека.

По иронии судьбы, человек, который должен был охранять вход в запретную зону, был задержан на контрольно-пропускном пункте, затем немного заблудился и не прибыл на свою точку в нужное время.