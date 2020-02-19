Мужская индивидуальная гонка на чемпионате мира по биатлону. Прогноз «СЭ»

Фаворит гонки — француз Мартен Фуркад. Большая часть пелотона не любит индивидуальные гонки из-за их монотонности и слишком высокой цены промаха. Француз в этом смысле исключение. Должен собраться норвежец Йоханнес Бе.

У мирового лидера последних лет на этом турнире пока ни одного личного золота, что непривычно и странно. Наверняка будет какая-то неожиданность. Условные Симон Дестье или Доминик Виндиш с чистой стрельбой могут даже победить. У нас вся надежда снова на одного спортсмена — Александра Логинова. Со стрельбой у него сейчас порядок. Если, как и в гонке преследования, за 20 выстрелов он допустит один только промах — точно будет бороться за свою третью медаль на этом ЧМ. (Владимир Иванов)

Видеотрансляция женской индивидуальной гонки на ЧМ по биатлону //

Полное расписание чемпионата мира по биатлону здесь //

Медальный зачет здесь