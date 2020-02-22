Мужская эстафета на чемпионате мира по биатлону. Прогноз «СЭ»

Еще неделю назад братья Бе говорили, что они ждали от этого чемпионата мира борьбы между Норвегией и Францией, и мужская эстафета — тот вид программы, где это противостояние выйдет на пик.

Эти две команды действительно сильнейшие, и если не случится ничего из ряда вон, именно норвежцы и французы разыграют золото, а дуэль Йоханнеса Бе с безумно быстрым в Антерсельве Кантеном Фийоном Майе на последнем этапе может получиться захватывающей. Остальным же придется довольствоваться борьбой за бронзу. Среди претендентов — Германия, Австрия, Россия и, может быть, хозяева итальянцы.

На прошлом чемпионате мира в Эстерсунде россияне на три четверти в таком же составе — вместо Евгения Гараничева бежал Дмитрий Малышко — завоевали бронзу. Сейчас же участие Гараничева — дополнительная интрига для всех российских болельщиков. Учитывая то, как неудачно складывались для тюменского биатлониста эстафеты на крупных турнирах в прошлом. А потом он не выступал в составе мужской четверки на чемпионатах мира уже четыре года. Посмотрим, как будет на этот раз. Результаты у Евгения пока не слишком убедительные.

Вообще этот чемпионат мира получается для нашей команды неоднозначным. У Александра Логинова есть золото и бронза, но партнёры по команде далековато от него. При этом, если получится взять медаль в эстафете, выступление на ЧМ можно будет признать вполне успешным. Но для того, чтобы попасть на подиум предстоит постараться. Да и немного везения не помешает. (Мария Никулашкина)

Видеотрансляция эстафеты на ЧМ по биатлону с комментариями Дмитрия Губерниева //

Видеотрансляции ЧМ-2020 на Первом канале //

Полное расписание и результаты чемпионата мира по биатлону //

Медальный зачет ЧМ-2020 по биатлону