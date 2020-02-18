Российская биатлонистка Светлана Миронова, занявшая 22-е место в индивидуальной гонке чемпионата мира в Антхольце, отметила, что решение тренеров о ее участии в гонке было верным.

— Желание бежать гонку у меня было, — сказала Миронова в эфире телеканала «Матч ТВ». — Стоило ли пропустить? Тренеры приняли правильное решение, потому что впереди много дней отдыха. Могу быть довольна своей «лежкой», но четыре промаха стоя — обидно. Не сказала бы, что стойка перестала получаться. Но здесь вышло так. Сингл-микст — не совсем моя гонка. В эстафете для меня предпочтительнее бежать второй-третий этап