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Министерство спорта России выпустило заявление по поводу обыска Логинова и Касперовича

11:39
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Министерство спорта России выпустило заявление по поводу обыска биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича в отеле на чемпионате мира-2020 в итальянской Антерсельве.

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номере и автомобиле Логинова. Проверку в отношении Логинова и Касперовича начали по наводке антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов Сары Фуссек-Хаккарайнен.

Итальянская полиция обыскала номера в&nbsp;отеле российских биатлонистов.Логинова обыскали в Италии. Из-за старых допинговых дел

«Министерству спорта Российской Федерации стало известно об обыске, который итальянская полиция провела сегодня утром у Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича. Министр спорта О.Матыцин дал поручение срочно запросить у Союза биатлонистов России всю информацию об этом инциденте и обстоятельствах, которые к нему привели. Мы находимся в оперативном контакте с посольством России в Италии , будем внимательно следить за развитием событий.

Считаем нужным напомнить о необходимости соблюдения принципа презумпции невиновности в случае предъявления обвинений в совершении преступлений и воздержимся от дальнейших комментариев до появления детальной информации о причинах инцидента в Антхольце.

Минспорта России намерено продолжать активную работу по защите прав чистых спортсменов, одновременно поддерживая самые строгие меры в отношении доказанных эпизодов нарушения антидопинговых правил».

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