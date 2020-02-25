Министерство спорта России обеспокоено ситуацией с обысками у Логинова на ЧМ по биатлону

Министерство спорта России обеспокоено ситуацией с обысками у российского биатлониста Александра Логинова на чемпионате мира-2020 по биатлону в Италии. Об этом сообщил министр спорта Олег Матыцин.

Во время чемпионата мира полиция Италии провела обыски в номерах биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича во время чемпионата мира в Антхольц-Антерсельве. После этого спортсмен пропустил последнюю гонку чемпионата — масс-старт — и не исключил, что может завершить карьеру в ближайшее время.

— Мы обеспокоены ситуацией, которая сложилась на чемпионате мира по биатлону, — передает"РИА Новости" слова Матыцина. — Мы очень оперативно связались с МИД и нашим посольством в Италии. Хочу выразить признательность руководству министерства, посольства. Сотрудники консульства оказали неоценимую помощь, сопровождали деятельность, связанную с инцидентом. Мы немедленно запросили информацию у Союза биатлонистов России, такая информация получена. В ближайшее время состоится встреча с главой СБР. Естественно, будем принимать необходимые меры, но, повторяю, министерство является государственным органом, а взаимодействие с Международным союзом биатлонистов осуществляет СБР. Наша задача — создать в России условия для соблюдения участия тренеров и спортсменов в международных соревнованиях.