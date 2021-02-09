Менеджер сборной Норвегии объяснил непопадание Тарьея Бе в состав на смешанную эстафету

Менеджер биатлонной сборной Норвегии Пер Арне Ботнан 8 февраля в интервью NRK объяснил выбор состава на смешанную эстафету на чемпионате мира в Поклюке.

«Это был непростой выбор для руководства команды. Главный критерий, который мы брали за основу, это выступления спортсменов на Кубке мира и форма биатлонистов в целом. В данной ситуации мы не могли не заявить Легрейда, который одержал несколько классных побед на протяжении сезона. Это приятная головная боль», — заявил Ботнан.

Тарьей Бе, который не попал в состав, иронически заявил о сожалении, что он выступает за Норвегию, а не какую-то другую страну.

Смешанная эстафета на чемпионате мира состоится в среду, 10 февраля. Начало — в 17.00 (мск).

Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10-го по 21 февраля.