Матвей Елисеев: «Самочувствие тяжелое. Думал, что проиграл больше ходом»
17:57
Россиянин Матвей Елисеев остался недоволен свои выступлением в смешанной эстафете на старте чемпионата мира.
— Конечно, рассчитывал получше пробежать. Гонка не получилась, — рассказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».
Самочувствие тяжелое было. Думал, что проиграл больше ходом. Даже удивился, что не так много уступил ногами.
На лежке, наверное, волнение было. И пристрелка была проблемная.
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