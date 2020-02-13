Матвей Елисеев: «Самочувствие тяжелое. Думал, что проиграл больше ходом»

Россиянин Матвей Елисеев остался недоволен свои выступлением в смешанной эстафете на старте чемпионата мира.

— Конечно, рассчитывал получше пробежать. Гонка не получилась, — рассказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Самочувствие тяжелое было. Думал, что проиграл больше ходом. Даже удивился, что не так много уступил ногами.

На лежке, наверное, волнение было. И пристрелка была проблемная.