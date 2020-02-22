Матвей Елисеев: «Два круга придерживали, чтобы не начинал быстро, на последний круг все равно не хватает»
17:38
Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в мужской эстафете на чемпионате мира в Антерсельве.
— Спокойно начал, два круга меня тренеры придерживали, чтобы не начинал быстро. Но на последний круг все равно не хватает, — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ». — Стрельба стоя — единственное, что получилось. Не очень доволен я собой.
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