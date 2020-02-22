Матвей Елисеев: «Два круга придерживали, чтобы не начинал быстро, на последний круг все равно не хватает»

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в мужской эстафете на чемпионате мира в Антерсельве.

— Спокойно начал, два круга меня тренеры придерживали, чтобы не начинал быстро. Но на последний круг все равно не хватает, — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ». — Стрельба стоя — единственное, что получилось. Не очень доволен я собой.