ЧМ-2020 по биатлону
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Матвей Елисеев: «Два круга придерживали, чтобы не начинал быстро, на последний круг все равно не хватает»

17:38

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал свое выступление в мужской эстафете на чемпионате мира в Антерсельве.

— Спокойно начал, два круга меня тренеры придерживали, чтобы не начинал быстро. Но на последний круг все равно не хватает, — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ». — Стрельба стоя — единственное, что получилось. Не очень доволен я собой.

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