Материалы по делу Логинова и его тренера находятся в прокуратуре Больцано

Материалы следствия и изъятые вещи у российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича в ходе обыска находятся в прокуратуре итальянского Больцано, которая ведет расследование, сообщает ТАСС.

В субботу итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов (IBU). Как сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации.

Следственные действия производились по ордеру прокуратуры Больцано по подозрению в допинге. В случае подтверждения подозрений за употребление и распространение запрещенных препаратов в Италии предусмотрена уголовная ответственность. Однако согласно обычной практике, случаями употребления спортсменами допинга занимается спортивное правосудие.