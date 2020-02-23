Масс-старты на чемпионате мира по биатлону: прогноз «СЭ»

Заключительные старты чемпионата мира — контактные гонки. В них последний шанс получают биатлонисты, не успевшие проявить себя в предыдущие 10 дней.

При этом количество участников ограничено 30 спортсменами. К сожалению, нашей сборной особо рассчитывать на медали не приходится. Женская команда России будет представлена Екатериной Юрловой-Перхт, которая в личных гонках в Антерсельве пока не поднималась выше 12-го места. У мужчин в заявке Александр Логинов, Матвей Елисеев и Никита Поршнев. Но после историй с обысками появилась информация, что лидер нашей команды в расстроенных чувствах может сняться с масс-старта.

Елисеев в январе в Оберхофе был в масс-старте десятым, но накануне сегодняшней гонки это навряд ли повод для большого оптимизма. Надежда только на то, что Логинов соберет себя в кулак, разозлится и даст в Антерсельве последний бой. Фавориты мужского старта — норвежец Йоханнес Бе (пока не выигравший на ЧМ-2020 ни одной личной гонки), а также французы Мартен Фуркад, Эмильен Жаклен и Кантен Фийон Майе. У женщин вариантов слишком много, но можно поболеть за итальянскую красавицу Доротею Вирер, у которой уже есть два золота Антерсельвы. Норвежка Марте Олсбю-Ройселанн будет бороться в масс-старте за пятый чемпионский титул, но ее три победы на ЧМ-2020 одержаны в эстафетах.