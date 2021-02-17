Мартен Фуркад: «Санкции в отношении России бессмысленные»

Пятикратный олимпийский чемпион француз Мартен Фуркад заявил, что не готов пока возглавить российский биатлон, и оценил санкции в отношении нашей команды, которая выступает на чемпионате мира без национальной символики.

— Я никогда не говорил, что буду работать у вас, — сказал Фуркад. — Я сказал только, что сейчас российский биатлон не находится на тех позициях, каких заслуживает. Но при этом я не готов прямо сейчас становиться тренером. Потому что жизнь тренера полна стресса, точно так же, как и жизнь спортсмена. Я же сейчас отдыхаю, наслаждаюсь своим временем, и не готов пока прыгать обратно в активную работу. Возможно, лет через пять-десять — да. Но тренерство не совсем то, чем я хотел бы заниматься. Мне очень нравится, например, работа в комиссии спортсменов МОК, где я действительно могу помочь спортсменам со всего мира и защитить их интересы.

— Как представитель комиссии МОК, как вы относитесь к санкциям в отношении российских биатлонистов на чемпионате мира? Йоханнес Бе, например, считает, что они недостаточны.

— Я не буду говорить, достаточны они или нет. Но мне кажется, эти санкции немного странные. И наказание за то, что происходило должно было быть иным, потому что-то, что сейчас — это бессмысленно.

(Наталья Марьянчик).