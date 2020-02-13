ЧМ-2020 по биатлону
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Мартен Фуркад: «После такого отставания мы не могли рассчитывать на сенсацию»

18:23
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Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал выступление сборной Франции в смешанной эстафете на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве (Италия). Французы заняли седьмое место.

-Да, мне было сложно, потому что проиграли старт, — сказал Фуркад в эфире телеканала Eurosport 1. — Получив такое отставание, мы не вправе были надеяться на сенсацию. Я в хорошей форме и полон решимости доказать, что могу занимать высокие места.

Победу одержала сборная Норвегии. В тройку лучших также вошли Италия и Чехия. Россия заняла шестое место.

В составе хозяев отличились Дмитрий Саюстов и Юкка Пелтола. У гостей забивали Денис Мосалев и Симон Бертильссон. Победный буллит в активе Мальте Стремвалля.

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