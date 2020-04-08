Логинову пока не вернули вещи, которые конфисковала итальянская полиция

Российские биатлонист Александр Логинов заявил, что ему пока не вернули вещи, которые были конфискованы итальянской полицией. Во время чемпионата мира в Антхольце биатлонист стал фигурантом уголовного дела в связи с тем, что его тренер Александр Касперович подозревается в транспортировке и распространении допинга.

— Все гаджеты остались пока в Италии, — сказал Логинов в эфире в Instagram известного комментатора Дмитрия Губерниева. — Понимаю, что в стране очень сложная ситуация. Надеюсь, что у них все наладится. Прекрасно осознаю, что очень сложная ситуация. Просто надо подождать.

Здоровье превыше всего. Поэтому надо оставить эту главу, а потом будем смотреть дальше.

Итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после запроса Международного союза биатлонистов. Обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации.

Логинов и его личный тренер шесть лет назад были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила.

Распространение допинга в Италии уголовно наказуемо.