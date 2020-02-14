ЧМ-2020 по биатлону
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Биатлон   //    Чемпионат мира

Логинов залечил травмы к чемпионату мира в Антхольце

19:52
Теги:

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов к чемпионату мира подошел в хорошей форме, микротравмы его уже не беспокоят.

— Все нормально, к чемпионату мира он подошел в хорошей форме — сказал личный тренер спортсмена Александр Касперович ТАСС.

По ходу сезона Логинова преследовали боли в локте и спине. Спортсмен на время чемпионата мира отказался от общения с журналистами.

Турнир продлится до 23 февраля.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7765675

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир