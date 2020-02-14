Логинов залечил травмы к чемпионату мира в Антхольце

Лидер сборной России по биатлону Александр Логинов к чемпионату мира подошел в хорошей форме, микротравмы его уже не беспокоят.

— Все нормально, к чемпионату мира он подошел в хорошей форме — сказал личный тренер спортсмена Александр Касперович ТАСС.

По ходу сезона Логинова преследовали боли в локте и спине. Спортсмен на время чемпионата мира отказался от общения с журналистами.

Турнир продлится до 23 февраля.