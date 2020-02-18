Стали известны стартовые номера участников индивидуальной гонки чемпионата мира-2020. Первым на старт выйдет бельгиец Тьерри Ланжер.

В гонке примут участие четыре россиянина: Александр Логинов (стартовый номер 7), Евгений Гараничев (16), Никита Поршнев (43), Эдуард Латыпов (73).

Логинов на ЧМ-2020 завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.

Индивидуальная гонка на 20 км состоится в среду, начало — в 16.15 по московскому времени.