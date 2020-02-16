Логинов стал третьим в гонке преследования на ЧМ по биатлону. Россиянин взял вторую медаль за два дня
Александр Логинов финишировал третьим в гонке преследования на чемпионате мира.
28-летний россиянин стартовал первым, лидировал почти всю гонку, но упустил первое место из-за единственного промаха на четвертой стрельбе.
Победителем стал прошедший гонку без промахов француз Эмильен Жаклин, вторым — норвежец Йоханнес Бе.
Антхольц-Антерсельва (Италия)
Чемпионат мира
Мужчины
Гонка преследования, 12,5 км
1. Эмильян Жаклен (Франция) — 31.15,2 (0 шт. кругов)
2. Йоханнес Бе (Норвегия) — отставание 0,4 (2)
3. Александр Логинов (Россия) — 23,9 (1)
4. Мартен Фуркад (Франция) — 46,3 (2)
5. Арнд Пайффер (Германия) — 53,9 (1)
6. Тарьей Бе (Норвегия) — 1.12,5 (2)...
34. Евгений Гараничев (Россия) — 3.33,3 (3)...
39. Никита Поршнев (Россия) — 3.45,1 (5)...
55. Матвей Елисеев (Россия) — 5.35,3 (7).