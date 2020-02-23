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Логинов снялся с масс-старта на чемпионате мира

11:43
Александр Логинов. Фото Reuters
Александр Логинов. Фото Reuters
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Российский биатлонист Александр Логинов не примет участие в масс-старте в заключительный день чемпионата мира по биатлону, который проходит в итальянском Антхольце, сообщает ТАСС.

В субботу, 22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения Международного союза биатлонистов. Обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации. Правоохранители отдельно обыскали номер, в котором проживают Логинов, а также изъяли для дополнительных проверок ноутбук и телефон Логинова.

Россиянин все же выступил в эстафете в этот день, но после гонки заявил, что раздумывает о завершении карьеры.

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