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Логинов примет участие в эстафете на чемпионате мира

12:22
Александр Логинов. Фото ТАСС
Александр Логинов. Фото ТАСС
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Российский биатлонист Александр Логинов примет участие в эстафете на чемпионате мира в Италии, сообщил Союз биатлонистов России в Twitter.

Также в эстафете примут участие Гараничев, Елисеев и Поршнев.

Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в отеле сборной России после обращения IBU. Как рассказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев, обращение в правоохранительные органы со стороны международной организации связано с тем, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович находится в команде России на чемпионате мира не по своей аккредитации (украинской, а не российской).

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