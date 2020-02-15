Логинов назвал число пройденных допинг-тестов в текущем сезоне

Россиянин Александр Логинов после победы в мужском спринте на чемпионате мира в итальянском Антхольце ответил на вопросы журналистов.

28-летний Логинов преодолел дистанцию 10 километров за 22 минут и 48,1 секунды при «чистой» стрельбе.

— Я уже говорил, что с огромным удовольствием пообщаюсь с любым из спортсменов тет-а-тет. Никаких проблем в этом не вижу. Просто я не президент, чтобы собирать какие-то пресс-конференции. А вот пообщаться — с радостью. Думаю, тогда спортсмены меня хорошо поймут.

— Почему вам должны верить сейчас? Сколько допинг-тестов вы прошли в

этом сезоне?

— Здесь не грузит интернет, чтобы сказать точно. Но где-то в районе

12-16. И да — любого спортсмена с удовольствием приму у себя. Мы с женой, наконец, смогли расширить жилплощадь. 366 дней в году готов спать с ними чуть ли не соседних кроватях. На одной — жена не поймет. (Владимир Иванов)

Логинов выиграл золото в спринте на ЧМ по биатлону!