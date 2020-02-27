Логинов и Касперович подадут иск к сотруднице IBU, которая инициировала обыски на чемпионате мира

Российский биатлонист Александр Логинов и его личный тренер Александр Касперович намерены подать иск к исполняющей обязанности антидопингового менеджера Международного союза биатлонистов (IBU) Саре Фуссек-Хаккарайнен, чья информация послужила основанием для обысков на чемпионате мира в Италии, информирует ТАСС. Союз биатлонистов России не будет иметь отношения к иску.

Итальянская полиция провела обыски в отеле, где Логинов и Касперович остановились на время чемпионата мира в Антхольце. Основанием для таких действия стала поступившая от Фуссек-Хаккарайнен информация. Обращение в правоохранительные органы было связано с тем, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации. Спортсмен и его тренер ранее были причастны к допинговым нарушениям, по этой причине использование чужой аккредитации, по мнению международной федерации, могло быть связано с попыткой вновь нарушить антидопинговые правила.

По причине обысков Логинов отказался от выступления в последней гонке на чемпионате мира — масс-старте. На турнире, который завершился в воскресенье, 28-летний спортсмен завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования.