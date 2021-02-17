Легрейд выиграл Малый хрустальный глобус в индивидуальных гонках
Норвежец Штурла Легрейд 17 декабря стал обладателем Малого хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок.
23-летний норвежец набрал 174 очка, что на 30 больше, нежели у француза Кантена Фийона-Майе. Третьим стал норвежец Йоханнес Бе (125 очков).
Лучшим среди россиян в данном виде программы стал Александр Логинов (5-е место, 101 очко).
В среду 17 февраля Легрейд выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира в словенской Поклюке.
Индивидуальная гонка (м)
1 (1). Штурла Легрейд (Норвегия) — 174 (+60)
2 (2). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 134 (+43)
3 (4). Йоханнес Бе (Норвегия) — 125 (+40)
4 (8). Арнд Пайффер (Германия) — 108 (+54)
5 (3). Александр Логинов (Россия) — 101 (+10)
6 (9). Симон Эдер (Австрия) — 89 (+36)
19 (30). Евгений Гараничев (Россия) — 52 (+25)
32 (-). Карим Халили (Россия) — 38 (+38)
49 (41). Матвей Елисеев (Россия) — 15 (0)
61 (52). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)
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