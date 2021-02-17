Легрейд выиграл Малый хрустальный глобус в индивидуальных гонках

Норвежец Штурла Легрейд 17 декабря стал обладателем Малого хрустального глобуса в зачете индивидуальных гонок.

23-летний норвежец набрал 174 очка, что на 30 больше, нежели у француза Кантена Фийона-Майе. Третьим стал норвежец Йоханнес Бе (125 очков).

Лучшим среди россиян в данном виде программы стал Александр Логинов (5-е место, 101 очко).

В среду 17 февраля Легрейд выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира в словенской Поклюке.

Индивидуальная гонка (м)

1 (1). Штурла Легрейд (Норвегия) — 174 (+60)

2 (2). Кантен Фийон-Майе (Франция) — 134 (+43)

3 (4). Йоханнес Бе (Норвегия) — 125 (+40)

4 (8). Арнд Пайффер (Германия) — 108 (+54)

5 (3). Александр Логинов (Россия) — 101 (+10)

6 (9). Симон Эдер (Австрия) — 89 (+36)

19 (30). Евгений Гараничев (Россия) — 52 (+25)

32 (-). Карим Халили (Россия) — 38 (+38)

49 (41). Матвей Елисеев (Россия) — 15 (0)

61 (52). Петр Пащенко (Россия) — 4 (0)