Легрейд прокомментировал попадание в состав на смешанную эстафету на ЧМ вместо Тарьея Бе

Норвежский биатлонист Штурла Легрейд в интервью NRK прокомментировал свое попадание в состав сборной на смешанную эстафету на чемпионате мира в Поклюке.

«Это просто невероятно! Для меня большая честь принять участие в гонке, за которой будет следить весь мир. Тарьей — мой друг, конечно, тяжело занимать место, которое раньше был его без вопросов. Но я набрал больше очков на этапах Кубка мира, таковы правила в сборной», — сказал Легрейд.

Тарьей Бе, который не попал в состав, иронически заявил о сожалении, что он выступает за Норвегию, а не какую-то другую страну.

Смешанная эстафета на чемпионате мира состоится в среду, 10 февраля. Начало — в 17.00 (мск).

Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10-го по 21 февраля.