Легрейд прокомментировал попадание в состав на смешанную эстафету на ЧМ вместо Тарьея Бе
12:32
Норвежский биатлонист Штурла Легрейд в интервью NRK прокомментировал свое попадание в состав сборной на смешанную эстафету на чемпионате мира в Поклюке.
«Это просто невероятно! Для меня большая честь принять участие в гонке, за которой будет следить весь мир. Тарьей — мой друг, конечно, тяжело занимать место, которое раньше был его без вопросов. Но я набрал больше очков на этапах Кубка мира, таковы правила в сборной», — сказал Легрейд.
Тарьей Бе, который не попал в состав, иронически заявил о сожалении, что он выступает за Норвегию, а не какую-то другую страну.
Смешанная эстафета на чемпионате мира состоится в среду, 10 февраля. Начало — в 17.00 (мск).
Чемпионат мира в Поклюке пройдет с 10-го по 21 февраля.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю