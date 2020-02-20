Лариса Куклина: «Вспомнила юниорские годы: раньше меня всегда ставили на первые этапы»

Россиянка Лариса Куклина осталась недовольна своим выступлением в синглмиксте на чемпионате мира.

— Не скажу, что получилось со стрельбой, — рассказала Куклина в эфире «Матч ТВ». — На второй лежке не сориентировалась с ветром.

Мне немножко было непривычно в таком темпе работать. Но вспомнила юниорские годы: раньше меня всегда ставили на первые этапы, бойкая была. Теперь это немного ушло. Но рада, что дали попробовать.

Мне написал тренер: «Лара, стартуешь ты». Я была готова.

Настраиваемся на эстафету. Будем бороться. В целом, своим результатом не совсем довольна. Ожидала от себя большего.