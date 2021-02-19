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Куклина поблагодарила болельщиков за поддержку и отметила шоу Губерниева

18:51

Российская биатлонистка Лариса Куклина поблагодарила болельщиков за поддержку. На проходящем в Поклюке чемпионате мира она стала 14-й в индивидуальной гонке — единственном старте, в котором принимала участие.

«Я благодарна каждому, кто помогает стать мне сильнее и двигаться только вперед», — написала Куклина в Instagram, добавив хэштег «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

Куклина не была включена в состав на эстафету на ЧМ. Комментатор Дмитрий Губерниев в интервью «СЭ» предположил, что ее можно было поставить на первый этап.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/CLelhbSjfWl/

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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