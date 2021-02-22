Кто виноват в биатлонном провале? Live с вице-президентом СБР — в 15.00
11:00
Наталья Марьянчик, Владимир Иванов, Дмитрий Кузнецов и первый вице-президент СБР Алексей Нуждов обсудят все самое главное с завершившегося чемпионата мира в Поклюке в 15.00 на YouTube-канале «СЭ»:
— кто виноват в провале сборной
— нужно ли увольнять тренеров
— Логинов — все?
— самоподготовка — это зло?
— кого больше не стоит приглашать в сборную
— какие у нас перспективы на Олимпийские игры
Также мы поделимся ожиданиями от стартующего в Оберстдорфе лыжного чемпионата мира. Присылайте свои вопросы и участвуйте в обсуждении в прямом эфире.
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