Наталья Марьянчик, Владимир Иванов, Дмитрий Кузнецов и первый вице-президент СБР Алексей Нуждов обсудят все самое главное с завершившегося чемпионата мира в Поклюке в 15.00 на YouTube-канале «СЭ»:

— кто виноват в провале сборной

— нужно ли увольнять тренеров

— Логинов — все?

— самоподготовка — это зло?

— кого больше не стоит приглашать в сборную

— какие у нас перспективы на Олимпийские игры

Также мы поделимся ожиданиями от стартующего в Оберстдорфе лыжного чемпионата мира. Присылайте свои вопросы и участвуйте в обсуждении в прямом эфире.