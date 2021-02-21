Казакевич объяснила свои слова о чешских биатлонистках

Российская биатлонистка Ирина Казакевич рассказала о своем отношении к представительницам чешской сборной, которые демонстративно отказываются с ней общаться.

«На самом деле я ко всем одинаково отношусь, со всеми здороваюсь. Это уже проблемы тех людей, которые ведут себя так и не всегда приветливые. Мы стараемся со всеми общаться, а хотят этого люди ли нет — другой вопрос», — сказала Казакевич ТАСС.

Во время турнира Казакевич в интервью пресс-службе Союза биатлонистов России отметила, что представители сборной Чехии «воротят нос», когда она с ними здоровается.