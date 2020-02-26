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Кати Вильхельм ждет извинений от Логинова

13:13
Кати Вильхельм. Фото Instagram.
Кати Вильхельм. Фото Instagram.
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Трехкратная олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира немка Кати Вильхельм рассказал об отношении к российскому биатлонисту Александру Логинову.

— Я не знаю, почему был произведен обыск. Такое можно делать, только если существую какие-то веские доказательства, — цитирует Вильхельм T-Online. — Может, это напугает некоторых сильнее, чем допинг-тест ВАДА? Это предупреждение для всех.

Чего я до сих пор жду, так это раскаяния или извинения Логинова. На соревнованиях это тоже отразится положительно. Может, он чего-то не понимал или у него не было злых намерений.

Его результаты удивили, потому что в предыдущие недели он не выступал так блестяще. Не стоит что-либо предполагать. Хотя некоторое неприятное послевкусие все равно остается.

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