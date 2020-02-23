Итальянская полиция ночью приезжала к Логинову

Известный комментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале сообщил, что итальянская полиция еще раз приезжала в гостиничный номер к российскому биатлонисту Александру Логинову.

— И до поздней ночи вчера полиция снова разговаривала с Логиновым, приезжали протокол подписывать, Драчев уехал из отделения в час ночи, потом дружно — к Логинову в отель... Тут не до стартов уже, и Логинов снялся с последней гонки, — написал Губерниев.

22 февраля в 6 часов утра по местному времени итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Также они осмотрели их автомобили. Поводом для полицейского обыска стали проблемы с аккредитацией у тренера биатлониста.