Источник назвал состав сборной России на синглмикст на ЧМ в Поклюке

Российские битлонисты Евгения Павлова и Эдуард Латыпов выступят в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке, сообщает «Матч ТВ».

По состоянию на 17 февраля, сборная России не смогла завоевать ни одной медали на чемпионате мира. Лучшим результатом является пятое место Светланы Мироновой в индивидуальной гонке во вторник, 16 февраля.

Одиночная смешанная эстафета пройдет в четверг, 18 февраля. Начало — в 17.15 (мск).