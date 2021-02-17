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Источник назвал состав сборной России на синглмикст на ЧМ в Поклюке

14:41
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Российские битлонисты Евгения Павлова и Эдуард Латыпов выступят в одиночной смешанной эстафете на чемпионате мира в словенской Поклюке, сообщает «Матч ТВ».

По состоянию на 17 февраля, сборная России не смогла завоевать ни одной медали на чемпионате мира. Лучшим результатом является пятое место Светланы Мироновой в индивидуальной гонке во вторник, 16 февраля.

Одиночная смешанная эстафета пройдет в четверг, 18 февраля. Начало — в 17.15 (мск).

Дополнительная информация:

https://matchtv.ru/biathlon/matchtvnews_NI1313992_Pavlova_i_Latypov_rassmatrivajutsa_na_singl_mikst_na_chempionate_mira

Чемпионат мира по биатлону: расписание, результаты гонок и медальный зачет

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