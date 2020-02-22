Ирина Старых: «Пытаются выбить нас из колеи. Но мы боремся до конца»

Россиянка Ирина Старых оценила свое выступление в эстафете на чемпионате мира в Антерсельве.

— У нас началось утро нормально. У Светы Мироновой день рождения. Пришли ее с улыбкой поздравить в столовую. Но продолжилось не так хорошо, — сказала Старых в эфире sportbox.ru.

Я закаленный человек в этом плане. Мы уже адаптированы к этому. Наверное, пытаются выбить нас из колеи. Неприятно, но мы боремся до конца.

По гонке. Нужно было работать чисто. Не справилась на сто процентов со стойкой. Могла побороться ходом и достаточно уверенно прошла последний круг. В Риднау мы поработали над скоростью, и я достаточно хорошо себя чувствую здесь.

Когда сказали, что побегу эстафету, то сразу хотела бежать второй или третий этап. Тренеры меня услышали и поняли.

Света Миронова зашла на штрафной круг? Печально. Но это эстафета. Мы будем бороться до конца.