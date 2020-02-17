17 февраля в 13:00 журналисты «СЭ» Наталья Марьянчик и Дмитрий Кузнецов в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» обсудят горячие новости с биатлонного чемпионата мира и Кубка мира по лыжным гонкам.

— Сенсационные успехи Александра Логинова

— Нападки на лидера нашей сборной со стороны иностранных биатлонистов

— Беспомощные результаты нашей женской команды

— Дисквалификация Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. Кто виноват и что делать?

— Выиграет ли Александр Большунов «Ски-тур» и достоин ли Йоханнес Клебо жалости?

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