ЧМ-2020 по биатлону
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Иностранцы снова атакуют Логинова. Биатлонный live — в 13.00

10:00

17 февраля в 13:00 журналисты «СЭ» Наталья Марьянчик и Дмитрий Кузнецов в прямом эфире на YouTube-канале «СЭ» обсудят горячие новости с биатлонного чемпионата мира и Кубка мира по лыжным гонкам.

— Сенсационные успехи Александра Логинова

— Нападки на лидера нашей сборной со стороны иностранных биатлонистов

— Беспомощные результаты нашей женской команды

— Дисквалификация Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой. Кто виноват и что делать?

— Выиграет ли Александр Большунов «Ски-тур» и достоин ли Йоханнес Клебо жалости?

Ждем ваших вопросов в WhatsApp по номеру +7 925 901-01-00.

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