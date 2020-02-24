IBU отрицает, что требовал от полиции обыска номеров Логинова и Касперовича

Международный союз биатлонистов (IBU) заявил, что не требовал от итальянской полиции обысков номеров российского биатлониста Александра Логинова и тренера Александра Касперовича. Обыски прошли перед эстафетой на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве после запроса IBU. Обращение в прокуратуру поступило из-за того, что Касперович находился на чемпионате мира не по своей аккредитации.

— В соответствии со стандартной процедурой представители Независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом Biathlon Integrity Unit (BIU) установили контакт с местными правоохранительными органами во время чемпионата мира по биатлону в Антхольце и поделились с ними соответствующими данными, — приводит ТАСС заявление IBU. — Тем не менее BIU не подавал жалоб и не требовал никаких действий правоохранительных органов в отношении Александра Логинова, Александра Касперовича или кого-либо еще. BIU не было сообщено о действиях, предпринятых итальянской полицией 22 февраля 2020 года, было сообщено, что эти действия были санкционированы итальянским прокурором в Больцано на основе информации, имеющейся в распоряжении итальянских правоохранительных органов. BIU будет готов предоставить любую помощь итальянским властям.