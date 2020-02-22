IBU открыл дело в отношении Касперовича

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил, что открыл дело в связи с использованием личным тренером биатлониста Александра Логинова Александром Касперовичем поддельной аккредитации на чемпионате мира в Италии, информирует ТАСС.

«IBU подтверждает, что дело было открыто в связи с возможной подделкой аккредитации, все имеющиеся факты были переданы в Biathlon Integrity Unit (независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом)», — говорится в сообщении.

На соревнованиях в Италии Касперович присутствует по чужой аккредитации, выданной на украинскую команду. Об этом говорится в письме полиции, которое продемонстрировал глава СБР Владимир Драчев.

По словам представителей российского штаба, на Касперовича не хватило российских аккредитаций по квоте, а потом тренер договорился с украинской сборной.

Обыск в отеле сборной России на ЧМ. Полиция пришла к Логинову и Касперовичу. Онлайн